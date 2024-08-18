İstanbul'da lüks villa alev alev yandı

Olayı gören Fatih Büyükyıldız, "Ev bir anda yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Evin altında büyük tüpler vardı. Onlar bir anda yanmaya başladı. Kendi işiyle ilgili tüpler bulunduruyordu evde. Zaten öğlen de bir yangın çıkmış. Söndürmüşler kabloları filan kapatmışlar ama sonradan ikinci bir yangın çıktı vanalar kapalı olmasına rağmen. İtfaiye erken yetişti. Yanımız orman sıçrayabilirdi" dedi.