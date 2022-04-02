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  4. İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler

İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler

İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler - Resim: 1

İstanbul'da Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

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İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler - Resim: 2

Yapılan çalışmaların ardından perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi. Baskın sırasında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.

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İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler - Resim: 3

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler - Resim: 4
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