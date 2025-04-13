İstanbul'da ''maddi geçimsizlik'' cinayeti: Bir kadın eşini öldürdü
İstanbul Kartal'da Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki bir kadın maddi nedenlerden dolayı tartıştığı 42 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu S.T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen E.E. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi E.E.'i bıçaklayarak yaraladı. E.E., kanlar içinde yere yığıldı.
Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan E.E. ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası E.E.'in hayatını kaybettiği belirlendi. E.E.'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahalle sakini Z.P., "Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor. Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.