İstanbul'da ''maddi geçimsizlik'' cinayeti: Bir kadın eşini öldürdü

Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan E.E. ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası E.E.'in hayatını kaybettiği belirlendi. E.E.'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.