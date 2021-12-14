İstanbul'da mahallelinin trafik cezası isyanı! Emniyet'ten açıklama geldi

"40 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Sokaklarında engelli rampası olmadığına değinen Hasan Dursun ise cezaya itiraz edeceklerini belirterek, "40 yıldır bu sokakta oturuyorum, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz hep buraya park ederiz, şimdiye kadar böyle bir sorunumuz yoktu. Bu sokağın dibine kadar park yasağımız yok, engelli rampası da yok. Ama biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor. Biz makbuz geldikten sonra cezalara itiraz edeceğiz. Park halindeki aracın cezasını neden ödeyeyim" ifadelerini kullandı.