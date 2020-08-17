  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2020 00:50

İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan üç katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1/ 18
İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Kısa süre içerisinde alevler bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

2/ 18
İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi.

3/ 18
İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM