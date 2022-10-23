İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler
İstanbul Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen mahalleli, dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırdı.
Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi.
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İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü.
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Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı.
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Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.
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