  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler

İstanbul Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen mahalleli, dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırdı.

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler - Resim: 1

Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi.

1 / 5
İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler - Resim: 2

İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. 

2 / 5
İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler - Resim: 3

Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. 

3 / 5
İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler - Resim: 4

Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı. 

4 / 5