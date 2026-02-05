İstanbul'da mahalleyi savaş alanına çeviren patlama: Gökten beton yağdı!
İstanbul Sultangazi'de inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının borusunun patlaması sonucu 2 apartmanda ve 3 otomobilde hasar oluştu.
Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir sokakta saat 14.00 sıralarına meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan inşaata beton pompası döküm yaptığı sırada pompanın borusu patladı.
Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken sıvı haldeki beton 2 apartmana ve 3 otomobilin üzerine aktı. 2 apartmandaki bazı dairelerin camları da kırıldı.
Bazı daire sahipleri kendi imkanları ile dairelerin dış cephesini ve camlarını temizlemeye çalıştı. İnşaat işçileri de yola saçılan betonları temizledi.
'ARAÇLAR BAYAĞI BİR HASAR ALMIŞ'
Ayşegül A., "Biraz sallantı oldu, dışarıya çıktık baktık. Camlar falan hepsi kırılmış. Araçlar bayağı bir hasar almış. Sallandığımızı hissettik. Dışarıya çıkınca olay gördük. Patlama oldu, deprem gibiydi. Yaralana yok sadece hasar var" diye konuştu.