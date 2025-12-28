  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü!

İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü

İstanbul'da Şişli - Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan bir trafik magandası direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü - Resim: 1

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 

İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre karayolunda A.D., idaresindeki otomobil, iki aracın arasından makas atarak geçti. 

İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü - Resim: 3

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. 

İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü - Resim: 4

Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. 

