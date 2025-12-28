İstanbul'da makas atan trafik magandası bariyerlere vurunca aracı alev topuna döndü
İstanbul'da Şişli - Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan bir trafik magandası direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre karayolunda A.D., idaresindeki otomobil, iki aracın arasından makas atarak geçti.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi.
