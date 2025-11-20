İstanbul'da makas atan trafik teröristi 6 aylık bir bebeğin ölümüne yol açtı

Kazada sürücü Y.E. ve eşi M.E. yaralandı, 6 aylık bebekleri Kaan Erik ise ağır yaralı olarak Mimarsinan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan anne ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Kaan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.