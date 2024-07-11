İstanbul'da makas atma kazası kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde iki otomobil sürücüsü makas atarak ilerledi. Otomobillerden biri, iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yaptı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada ise, sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet otomobillerin arasından geçerek, emniyet şeridine girmeye çalışan başka bir motosikletle çarpıştı. Her iki kaza da kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
İlk kaza Beylikdüzü'nde 8 Temmuz Pazartesi günü TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda iki sürücü makas atarak ilerledi.
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Bu sırada otomobillerden biri, araçların arasından geçerken kaza yaptı.
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İki araca çarpan otomobil yol kenarına savruldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERE DÜŞTÜ
Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda 7 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada ise sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek aniden şeride giren motosikletle çarpıştı.
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