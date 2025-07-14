İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de bir marketin önüne gelen maskeli kişi, yaktığı molotofkokteylini markete atarak kaçtı. İş yeri sahibi molotofkokteylini su kullanarak söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi.
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Marketin önüne gelen maskeli bir kişi, elindeki molotofkokteylini yaktı. Şüpheli molotofkokteylini markete attıktan sonra koşarak uzaklaştı.
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Olay üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi, molotofkokteyline su dökerek söndürdü.
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Şüphelinin koşarak uzaklaşırken "Patlamadı Ramo' dediği duyuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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