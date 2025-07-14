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İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir marketin önüne gelen maskeli kişi, yaktığı molotofkokteylini markete atarak kaçtı. İş yeri sahibi molotofkokteylini su kullanarak söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada - Resim: 1

Olay, Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. 

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İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada - Resim: 2

Marketin önüne gelen maskeli bir kişi, elindeki molotofkokteylini yaktı. Şüpheli molotofkokteylini markete attıktan sonra koşarak uzaklaştı. 

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İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada - Resim: 3

Olay üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi, molotofkokteyline su dökerek söndürdü. 

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İstanbul'da markete molotoflu saldırı kamerada - Resim: 4

Şüphelinin koşarak uzaklaşırken "Patlamadı Ramo' dediği duyuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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