İstanbul'da metro raydan çıktı; yolcular tahliye edildi!
İstanbul Esenler'de, Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken, seferlerde aksama yaşandı.
Kaynak: DHA/İHA
M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Otogar durağında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Metroda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edildi.
Olayın mesai çıkışına denk gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Kirazlı Metro hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saatlik süren çalışmanın ardından metroyu tekrar raya oturttu.
