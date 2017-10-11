Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu
İstanbul'da Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün duraktaki kadına çarpması nedeniyle seferler 30 dakikalığına çift yönlü olarak trafiğe durdurulunca İstanbullular bu sabah işine geç kaldı.
Sabah 08.00 saatleri sırasında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı.
Yaralanan kadın, kaza sonrası oluşan meraklı kalabalık yüzünden olay yerine güçlükle gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.