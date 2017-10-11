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  3. 11 Ekim 2017 09:19

Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu

İstanbul'da Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün duraktaki kadına çarpması nedeniyle seferler 30 dakikalığına çift yönlü olarak trafiğe durdurulunca İstanbullular bu sabah işine geç kaldı.

Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu

Sabah 08.00 saatleri sırasında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı.

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Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu

Yaralanan kadın, kaza sonrası oluşan meraklı kalabalık yüzünden olay yerine güçlükle gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu

Kaza nedeniyle durdurulan seferler yüzünden metrobüs yolunda trafik oluştu.

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Metrobüs kaza yaptı, trafik durdu

Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB'ye şikayet ettiler.

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