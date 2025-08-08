İstanbul'da metrobüs kazası
İstanbul Esenyurt'ta Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Kaza öğle saatlerinde Esenyurt'taki Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı.
1 / 4
Kaza sonrasında iki araç da tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
2 / 4
Kaza sebebiyle hasar gören 2 metrobüs, çekiciler ile duraktan kaldırıldı. Yolcular, başka araçlarla yollarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3 / 4
4 / 4