  4. İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul Esenyurt'ta Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da metrobüs kazası - Resim: 1

Kaza öğle saatlerinde Esenyurt'taki Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı. 

İstanbul'da metrobüs kazası - Resim: 2

Kaza sonrasında iki araç da tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. 

İstanbul'da metrobüs kazası - Resim: 3

Kaza sebebiyle hasar gören 2 metrobüs, çekiciler ile duraktan kaldırıldı. Yolcular, başka araçlarla yollarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da metrobüs kazası - Resim: 4
