İstanbul'da metrobüste yangın paniği
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Duraktaki görevlilerin müdahale ettiği yangın kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 08.00 sıralarında Florya metrobüs durağındaki araçta çıktı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıkan alevleri fark eden şoför, durakta durarak yolcuları tahliye etti.
Görevliler yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Metrobüsün motor kısmının alevli yanması cep telefonu kamerasına yansırken seferlerde aksama yaşanmadı. (DHA)
