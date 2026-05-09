İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular apar topar tahliye edildi: Seferlerde aksama yaşandı

Olay, saat 16.30 sularında İBB Sosyal Tesisleri ile Avcılar istikameti arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşmak üzere olan metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.