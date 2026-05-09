İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular apar topar tahliye edildi: Seferlerde aksama yaşandı
İstanbul Avcılar’da bugün saat 16.30 sıralarında hareket halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İBB Sosyal Tesisleri durağı yakınında meydana gelen olayda, dumanların yükselmesiyle yolcular büyük panik yaşadı.
İstanbul ulaşımının en yoğun hatlarından biri olan metrobüs hattı, bugün Avcılar durağı yakınlarında yaşanan yangınla sarsıldı. Motor kısmından alevlerin yükseldiği metrobüs, faciadan dönülmesini sağlayan hızlı tahliye ile boşaltıldı.
Olay, saat 16.30 sularında İBB Sosyal Tesisleri ile Avcılar istikameti arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşmak üzere olan metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası metrobüsün çevresinde soğutma çalışmaları yapılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle metrobüs hattında her iki yönde de seferlerde ciddi aksamalar yaşandı. Uzun metrobüs kuyruklarının oluştuğu duraklarda yolcular bir süre beklemek zorunda kaldı. Yangın çıkan araç, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından İETT’ye ait özel çekici yardımıyla hattan kaldırıldı.