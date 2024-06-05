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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. Olayda 2 otomobil zarar görürken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1
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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biraraya gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taraflardan bazıları, kavga ettikleri kişilere saldırmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.

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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

İKİ OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Sokak arasında başlayan kavga, caddede devam ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, taraflar olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterince takviye ekip istendi. Kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çığlıklar ve bağırışmalar arasında grubun kavga ettiği anlar görülüyor. Kavga sırasında bazı kişilerin park halindeki otomobilin üzerine çıktığı anlar da yer alıyor. İki grup arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale ediyor.

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