İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var

İKİ OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Sokak arasında başlayan kavga, caddede devam ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, taraflar olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterince takviye ekip istendi. Kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.