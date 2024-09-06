İstanbul'da milyonlarca liralık ''çakma ürün'' operasyonu
İstanbul'da ünlü markalara ait ürünlerin sahtelerini üreterek piyasaya süren iş yerlerine yönelik operasyonda 54 milyon lira değerinde sahte ürün ele geçirildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
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Kaçak ürünlerin Fatih ve Güngören'de 4 ayrı iş yerinde üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
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Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi.
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Operasyonlarda dünyaca ünlü markaların sahte çanta, mont, valiz, ayakkabı ve güneş gözlüklerine el konuldu.
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