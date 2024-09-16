İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

Dükkan sahibi Bahattin Gündüz, "Gece saat 04.49 civarı kimliği belirsiz 5 kişi tarafından dükkanın önüne arabayla geliyorlar. 4 kişi arabadan çıkarak, bunlar silahlı 3-4 kişi kapıyı kepenkleri zorluyor ve levyelerle girmeye çalışıyorlar. Komşulardan görüp bağıranlara ateş ediyorlar. Yoldan geçenleri ateş ediyorlar. Taksi kornalarına basıp hırsız var diyenlere ateş ediyorlar. Bir kişi önden, diğer kişi de arkadan girerek içeriye girerek yağmalıyorlar. Hırsızlar girip gürültü yapınca camı kırınca büyük bir ses yapıyor bir de alarm yoğun bir şekilde yüksek volümlü çalınca herkes ne oluyor diye dışarı çıkınca hırsızları görüyor burada hırsız var diye bağıranlar sağ olsun komşularda elinde geldiğince kimi saksı atıyor, kimi kavanoz atıyor kimi bağırıyor hırsız var diyor. Onlar kim ne yaptıysa onlara tepki olarak ateş ediyor. Bunlar ilk defa soygun yapmıyorlar. Envanter sayımı yapmadım ama 1 milyonun üzerinde kayıp var" dedi.