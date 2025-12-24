İstanbul'da milyonluk kuyumcu vurgunu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yıllardır kuyumculuk yapan bir şahıs, iddiaya göre mahalle sakinlerinden 'emanet' adı altında topladığı yüklü miktarda altınla ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine bir süre sonra şüpheli kuyumcu yakalanarak gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Atilla K., iddiaya göre vatandaşların yatırım amacıyla kendisine bıraktığı emanet altınları ve bir süre önce üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkarak kayıplara karıştı.
Pazartesi günü dükkanın açılmaması ve telefonların cevapsız kalması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar emniyete giderek şikayette bulundu.
Dükkan önüne gelen onlarca mağdur, birikimlerinin çalındığını öğrenince büyük şok yaşadı.
Mağdurlar arasında yer alan ve temizlik işçiliği yaparak birikim yaptığını belirten Güldane Y., "Ben buraya 12 çeyrek altın ve bir yarım altın verdim. Bana telefon açıp adamın kaçtığını söylediler. Ben de koştum buraya geldim. Bunun sonu ne olacak? Altınlarımı geri versinler. Merdiven silmiştim, temizliğe gitmiştim. Benim çalışanım yok, oğlum hasta. Kiracıyım, 13 bin TL kira veriyorum, böyle olur mu? Sonumuz ne olacak, nereye başvuracağız, nereye gideceğiz? Ben gelip sorduğumda arada "Abla tamam, altınların burada duruyor, saklıyorum" diyordu. Allah'ım ya Rabbim, ne olacak, biz battık vallahi. Altınları getirip bize verecek, öyle olmaz. Ben fakir bir kadınım, kiracıyım. Merdiven silip evlere temizliğe gittim" dedi.