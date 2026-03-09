İstanbul'da milyonluk soygun! Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar
İstanbul Kadıköy'de merdiven dayayarak girdikleri evde bulunan yaşlı kadın ile bakıcısının ellerini ve ayaklarını bağlayan hırsızlar, 1 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı.
İstanbul Kadıköy, Fikirtepe’de 5 Mart sabahı saat 05.00 sularında 3 şüpheli yanlarında getirdikleri merdiveni binaya dayayarak birinci kat balkonundan içeri girdi.
"Öldürüleceğimi sandım"
Evde uyuyan 68 yaşındaki Neriman F.P. ve bakıcısı M.K., karşılarında soyguncuları görünce büyük şok yaşadı. Şüpheliler, her iki kadının da el ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yaşadığı korku dolu anları polise anlatan Neriman F.P., "Bizi bağladılar, kasanın yerini sordular. Önce söylemedim ama öldürülme korkusuyla yerini ve anahtarın nerede olduğunu itiraf ettim" dedi.
Merdivenli hırsızlar kameraya yansıdı
Zanlılar, kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde, şahısların ellerinde merdivenle sokakta yürüdükleri ve hedef seçtikleri daireye tırmandıkları anlar saniye saniye kaydedildi.
Kısa sürede yakalandılar
Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon başlattı. T.A. (35) ve A.S. (26) ikametlerinde yakalanırken, çetenin diğer üyesi F.A. (27) Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzere uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. (DHA)