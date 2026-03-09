İstanbul'da milyonluk soygun! Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar

"Öldürüleceğimi sandım"

Evde uyuyan 68 yaşındaki Neriman F.P. ve bakıcısı M.K., karşılarında soyguncuları görünce büyük şok yaşadı. Şüpheliler, her iki kadının da el ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yaşadığı korku dolu anları polise anlatan Neriman F.P., "Bizi bağladılar, kasanın yerini sordular. Önce söylemedim ama öldürülme korkusuyla yerini ve anahtarın nerede olduğunu itiraf ettim" dedi.