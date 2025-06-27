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İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Saldırı anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. isimli şahıs iş yerinde oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin hedefi oldu.

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İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı - Resim: 2

Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri iş yerinin içerisine girerek silahla A.U.'ya ateş açtı.

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İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı - Resim: 3

 Ateş açılması üzerine A.U. belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan kovalamacada A.U., saldırganları iş yerinden dışarı kovaladı.

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İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı - Resim: 4

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı, kısa bir mesafe ilerledikten sonra karşılarına çıkan bir otomobil nedeniyle dengesini kaybederek yere düştükleri görülüyor.

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