İstanbul'da motosiketli tetikçiler yine iş başında: Karşılıklı çatışma çıktı
İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Saldırı anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. isimli şahıs iş yerinde oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin hedefi oldu.
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Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri iş yerinin içerisine girerek silahla A.U.'ya ateş açtı.
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Ateş açılması üzerine A.U. belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan kovalamacada A.U., saldırganları iş yerinden dışarı kovaladı.
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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı, kısa bir mesafe ilerledikten sonra karşılarına çıkan bir otomobil nedeniyle dengesini kaybederek yere düştükleri görülüyor.
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