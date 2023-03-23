İstanbul'da motosikletli pusu kamerada! Kurşun yağdırdılar

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Ç.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğlunun silahlı saldırıya uğradığını gören annesi sinir krizi geçirdi. Polis saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.