İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada
İstanbul Sarıyer'de motosikletli 2 kişi, dükkanın önünde arkadaşlarıyla oturan S.A.'yı silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Temmuz günü Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan S.A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlardan yaşı küçük Ş.B.'nin motosikleti kullandığı, S.K.'nın ise arkada oturan şüpheli olduğu belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra kaçan şüpheliler, Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandıkları tespit edilen 1 adet tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.