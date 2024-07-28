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İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada

İstanbul Sarıyer'de motosikletli 2 kişi, dükkanın önünde arkadaşlarıyla oturan S.A.'yı silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada - Resim: 1

Olay, 24 Temmuz günü Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan S.A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada - Resim: 2

Yaralı A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada - Resim: 3

SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlardan yaşı küçük Ş.B.'nin motosikleti kullandığı, S.K.'nın ise arkada oturan şüpheli olduğu belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra kaçan şüpheliler, Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandıkları tespit edilen 1 adet tabanca ele geçirildi. 

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İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada - Resim: 4

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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