İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada

Olay, 24 Temmuz günü Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan S.A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.