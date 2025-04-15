İstanbul'da nefes kesen operasyon! 125 milyon liralık kokain ele geçirildi
İstanbul Eyüpsultan'da kaçak yollarla ülkeye uyuşturucu sokan şebekeye oprasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, 125 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kokain maddesinin yurtdışından ülkemize sokulduğu ve piyasa dağıtılacağı bilgisine ulaştı.
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Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun bir taksi ve otomobille taşındığını tespit etti.
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Devam eden çalışmalarda taksiyi durduran jandarma ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirdikten sonra araçta arama yaptı.
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YAKLAŞIK 36 KİLOGRAM KOKAİN
Yapılan aramalarda taksinin arka koltuğunun içerisine gizlenmiş çok miktarda kokain ele geçirildi. Tespit edilen diğer otomobilde de arama yapan ekip, bagajda satışa hazır hale getirilmiş kokain buldu.
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