İstanbul'da nem yüzde 99'lara ulaştı

Ankara'da iki gün daha gök gürültülü sağanaklar var, Bursa'da şiddetli yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden olabilir. İstanbul ve Ankara 31, Bursa 33 derece. İzmir'de iç kesimlerde kısa süreli sağanak var, hava çok nemli ve bunaltıcı sıcaklık 36 derece. Antalya'da da iki gün bağıl nem çok yüksek, hissedilen sıcaklık 40 derece.