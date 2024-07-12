İstanbul'da nem yüzde 99'lara ulaştı
Türkiye'de birçok bölgede sıcak hava etkili olurken nem oranının yüzde 99'ları bulduğu İstanbul'da aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul'da her geçen gün artan sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece arttı.
İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Aşırı nemli hava bir hafta daha sürecek. Bağıl nem akşamları yüzde 99'lara kadar çıkıyor.
Ankara'da iki gün daha gök gürültülü sağanaklar var, Bursa'da şiddetli yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden olabilir. İstanbul ve Ankara 31, Bursa 33 derece. İzmir'de iç kesimlerde kısa süreli sağanak var, hava çok nemli ve bunaltıcı sıcaklık 36 derece. Antalya'da da iki gün bağıl nem çok yüksek, hissedilen sıcaklık 40 derece.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara'da cuma yağışlar Balıkesir-Bilecik kesiminde gök görültülü şiddetli olacak. Rüzgarlar orta hızda eserken nemli hava bir hafta daha devam ediyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece.
İç Anadolu'da kısım kısım etkili olan gök gürültülü yaz sağanakları Eskişehir'de kuvvetli, Çankırı ve Sivas'ta yerel bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar temmuz ortalamasının 2-4 derece üzerinde. Eskişehir ve Sivas 33, Konya 32 derece.