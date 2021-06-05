İstanbul'da ''normalleşme'' yoğunluğu... Trafik durma noktasına geldi
Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
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Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
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O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
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Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.
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