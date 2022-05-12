İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü

Bunun üzerine Kağıthane polisi, Recep Furkan Leventoğlu'ndan parayı bulduğu noktayı öğrenmesi sonrasında olay yerine giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aracın plakasından dolarların sahibi Mustafa Güloğlu'na ulaşıldı. Ardından polis ekipleri, paraların teslim için kendisini polis merkezine davet etti. Paraları teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da emniyette polis ekipleriyle birlikte Güloğlu'nun gelmesini bekledi. Adamın gelmesinin ardından deste halindeki 10 bin dolar, Mustafa Güloğlu'na teslim edildi.