İstanbul'da okul servisinde vahşet: Sevgilisini öldürüp kafasına kıstı

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. B.K.’nın karısının, sevgilisi ile ilişkisini öğrenerek kocasını evden kovduğu, bunun üzerine K.’nın sevgilisi G.Ö.’yü konuşmak için okul servis aracına çağırdığı, konuşma sırasında tartıştıkları, ailesini yıktığı gerekçesiyle suçladığı G.Ö.’yü silahla vurduğu, daha sonra intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.