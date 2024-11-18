İstanbul'da okul servisinde vahşet: Sevgilisini öldürüp kafasına kıstı
İstanbul Pendik'te servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini başından vurarak öldürüp, aynı silahla kafasına sıktı. Sevgilisiyle olan ilişkisini öğrenen karısı tarafından evden kovulan B.K.'nin, yuvasını yıkmakla suçladığı sevgilisini öldürdüğü öğrenildi.
Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında, servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.’yü silahla başından vurdu, ardından aynı silahla kendi kafasına sıktı.
G.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, B.K.’nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. B.K.’nın karısının, sevgilisi ile ilişkisini öğrenerek kocasını evden kovduğu, bunun üzerine K.’nın sevgilisi G.Ö.’yü konuşmak için okul servis aracına çağırdığı, konuşma sırasında tartıştıkları, ailesini yıktığı gerekçesiyle suçladığı G.Ö.’yü silahla vurduğu, daha sonra intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.
Kardeşini arayarak intihar edeceğini söylemiş
Çalışmalar kapsamında, B.K.’nın (54), G.Ö.’ye (51) silah ile ateş ettikten sonra kardeşi A.K. isimli şahsı arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.