İstanbul'da okulda büyük panik: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
İstanbul Ataşehir’de bir okulun kantininden aldıkları tavuk döneri yiyen 26 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Olay, Ataşehir ilçesi Mevlânâ Mahallesi’nde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul kantininden tavuk döner yiyen bazı öğrencilerin bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle fenalaşması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, 26 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti.
Konuya ilişkin okulda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
