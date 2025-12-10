İstanbul'da okulda doğal gaz paniği: Öğrenciler tahliye edildi

'CANIMIZI TESLİM EDİYORUZ BURAYA'

Çocuklarını okuldan almaya gelen bir veli, "Eminim ki ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de evlatlarımız burada canımızı teslim ediyoruz buraya. Yetkililere sesleniyorum lütfen baksınlar. Bir şey yapılması gerekiyorsa yapılsın. Tabi ki de çok korktuk. Bir bakın bakalım ağlamayan bir anne var mı? Onların da canı burada, bizim elimizde olan da bir şey yok. Herkesin başına da gelebilir, evlerimizde de patlamalar oluyor" dedi.