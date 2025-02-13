İstanbul'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul Arnavutköy’ de bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu’nun çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu’n çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri tahliye etti.
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Öğrenciler panik halde dışarı çıktı.
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Yangın kısa sürede söndürüldü itfaiye ekibi okul içerisinde kontrol gerçekleştiriyor.
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