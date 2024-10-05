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İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün aynı kadın katili S.Ç. tarafından öldürülen İkbal U. ve Ayşenur H. son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve A.H.'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Dün, akşam saatlerinde S.Ç. (19), Edirnekapı Surlarında, İ.U.'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti. Kan donduran olayın ardından bugün İ.U. için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. 

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İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından İkbal U.'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

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İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Eyüpsultan'da S.Ç.'in öldürdüğü Ayşenur H. de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi. 

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