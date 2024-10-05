İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

Dün, akşam saatlerinde S.Ç. (19), Edirnekapı Surlarında, İ.U.'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti. Kan donduran olayın ardından bugün İ.U. için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.