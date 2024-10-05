İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da dün aynı kadın katili S.Ç. tarafından öldürülen İkbal U. ve Ayşenur H. son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve A.H.'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: DHA
Dün, akşam saatlerinde S.Ç. (19), Edirnekapı Surlarında, İ.U.'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti. Kan donduran olayın ardından bugün İ.U. için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
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Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından İkbal U.'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
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İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.
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Eyüpsultan'da S.Ç.'in öldürdüğü Ayşenur H. de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi.
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