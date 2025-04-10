İstanbul'da öldürülen ünlü şefin oğlu Minguzzi'nin mezarına saldırdılar
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarının yargılanacağı gün, Minguzzi'nin mezarı tahrip edilip çiçekleri söküldü.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler’de bulunan mezarı tahrip edildi.
Saldırganlar tarafından kabir çevresi tahrip edildi çiçekleri söküldü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Titizlikle yapılan inceleme sonrası polis ekiplerinin saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışması sürüyor.
Minguzzi’ye ait mezarın tahrip edilmesine ilişkin olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın Türk Ceza Kanunu’nun 153/1. maddesinde düzenlenen "Mezarlıklara Zarar Verme" suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.