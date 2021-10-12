İstanbul'da oltaya takılan ''şey'' tedirgin etti

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi" diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yaptığı söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor."