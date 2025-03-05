İstanbul'da ölü bir bebek cesedi bulundu

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu. (DHA)