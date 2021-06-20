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İstanbul'da onlarca gizli kumarhane ortaya çıkarıldı

İstanbul polisi, 2021 yılının ilk 6 ayında yaptığı baskınlarda 164 gizli kumarhane ortaya çıkarıldı. Kumarhanelerde çok sayıda rulet ile elektronik kumar aleti ele geçirildi. Kumarhane işleten ve kumar oynayan toplam 659 şüpheliye yasal işlem yapılarak, yaklaşık 3 milyon liralık ceza kesildi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler de 2021 yılında, kumar oynayanları engelleyemedi. 

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gizli faailiyet gösteren bazıları bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan 164 kumarhaneye baskın yapıldı.

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Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan baskınlarda, 4 rulet, 156 elektronik kumar makinesi ve kumar oynatmakta kullanılan 441 bilgisayar ele geçirildi. 

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Baskınlarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

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