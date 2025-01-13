İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı
İstanbul Sarıyer'de bir otoparkta çok sayıda sıfır araç yağış sonrası su içinde kaldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Sabah saatlerinde başlayan yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi.
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Ayazağa'daki bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç, sular altında kaldı.
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Otoparktaki görevliler belediye ekipleriyle birlikte suyu tahliye etti.
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Araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
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