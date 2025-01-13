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İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı

İstanbul Sarıyer'de bir otoparkta çok sayıda sıfır araç yağış sonrası su içinde kaldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı - Resim: 1

Sabah saatlerinde başlayan yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı - Resim: 2

Ayazağa'daki bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç, sular altında kaldı. 

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İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı - Resim: 3

Otoparktaki görevliler belediye ekipleriyle birlikte suyu tahliye etti. 

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İstanbul'da onlarca sıfır araç sular altında kaldı - Resim: 4

Araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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