İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi
İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA/İHA
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti.
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Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.
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