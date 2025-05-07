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İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi

İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi - Resim: 2

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. 

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İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi - Resim: 3

Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

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İstanbul'da orman yangını: Bölgeye helikopter sevk edildi - Resim: 4
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