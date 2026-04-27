İstanbul'da orman yangını: Ciğerlerimiz alev alev yandı!

'BELEDİYE OLARAK SU TANKERLERİ VE İŞ MAKİNELERİ İLE DESTEK VERDİK'

Yangına ilişkin açıklamada bulunan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Güzel, "Beykoz Kılıçlı Köyü'nde bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini görüyoruz. İstanbul itfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Bizde kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinelerimizle destek oluyoruz. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)