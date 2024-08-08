İstanbul'da orman yangını
İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda otluk alanda çıktı.
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Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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