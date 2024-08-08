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İstanbul'da orman yangını

İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda otluk alanda çıktı. 

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 2

Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 4

Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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