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İstanbul'da orman yangını

Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da orman yangını - Resim: 1

Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 3

Yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İstanbul'da orman yangını - Resim: 4
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