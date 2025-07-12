İstanbul'da orman yangını
Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA/İHA
Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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