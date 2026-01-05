İstanbul'da ormanda kaybolan kadın denizden kurtarıldı!
İstanbul Sarıyer'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kadın deniz kenarında düştüğü kayalıklarda bulundu... Talihsiz kadın 7 saat boyunca süren kurtarma çalışmaları sonucunda denizden kurtarıldı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Rumeli Feneri'ne akrabalarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği öğrenilen A.Ö. (56), akşam saatlerinde ormanda kaydoldu. Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda kadın falezlerden kayaklılara düşmüş halde bulundu. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kadın bota alındıktan sonra karaya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Rumeli Feneri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde oturan A.Ö., akrabalarıyla mantar toplamak için saat 16.00 sıralarında ormanlık alana gitti.
Şarjı az olduğu için cep telefonunu akrabasının aracına bırakan A.Ö., ardından ormana girdi. Saat 17.00'den itibaren A.Ö.’den bir daha haber alınamadı.
Kendisine ulaşamayan yakınları A.Ö.'in hayatından endişe ederek jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.