İstanbul'da ortaokulda skandal iddia: Öğretmen dayağı bu hale getirdi!

Anne İsyan Etti: "Biz Kime Güveneceğiz?"

Anne G.K. (46) ise, "Öğrenci B.K., 8'inci sınıf öğrencisi. Okulda öğretmeni sırf gülüyorsun diye beden öğretmeni tarafından darbedilmiştir. Hastaneye götürdük, darp raporları var elimizde. Davalığız şu an ve müdüre hanım 'Bize milli eğitime gitmeyin. Sadece dava açabilirsiniz' dedi. Ben milli eğitime de gideceğim ve bu olayın arkasında duracağım. Burası güvendiğimiz bir okul. Okullarımız bu şekildeyse öğretmenlerimize güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz biz. Evde çocuklarımıza bir tokat vuramıyoruz ama okulda öğretmenler çocuklarımızı darbediyorlar. Bu olayın arkasında Milli Eğitimin araştırmasını istiyorum ve bu öğretmenin bu okuldan gitmesini istiyorum" diye konuştu. (DHA