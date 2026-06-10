İstanbul'da ortaokulda skandal iddia: Öğretmen dayağı bu hale getirdi!
İstanbul Şişli'deki Atatürk Ortaokulu'nda, beden eğitimi öğretmeni K.K.'nin 14 yaşındaki öğrencisi B.K.'yi sınıfta darbettiği öne sürüldü. Vücudunda morluk ve çizikler oluşan çocuk için darp raporu alan aile, şikayetçi oldu. Anne G.K. duruma "Biz kime güveneceğiz?" sözleriyle isyan etti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu, dün sabah saat 10.30 sıralarında akılalmaz bir şiddet iddiasıyla sarsıldı. İddiaya göre, 45 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni K.K., 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki B.K.'yi sınıfta arkadaşları ve diğer öğretmeninin gözü önünde darbetti.
Aile Şikayetçi Oldu
Öğrencinin vücudunda hafif kızarıklıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Daha sonra ailesiyle hastaneye götürülen B.K.'ye darp raporu alındı. Raporda öğrencinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Öğrencinin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Gülmüyorum Hocam Dedim, Yumruk Attı"
Emniyette ifadesi alınan B.K.‘nin, "Sınıfta mevcut sayımız az olduğu için tüm sınıflar aynı sınıfta toplandık. Duvar kenarında otururken sınıf öğretmeni Esra Hoca içeri girdi. Bir süre sonra beden eğitimi öğretmeni K. K. içeri girdi. Bana doğru gelerek 'Ne gülüyorsun' dedi. 'Gülmüyorum hocam' dedim. Elimden tutup beni çekmeye çalıştı. Sonra boynumun sol tarafına yumruk attı. Daha sonra sırtıma, sol kolumun üstüne ve kafamın arkasına defalarca vurdu. Bundan dolayı darbedilen yerlerimde morluk ve çizikler var. Sonra sınıf içine okuldaki diğer hocalar gelerek olaya müdahale etti. K. K. beni bıraktı. Beni okul güvenlik kulübesine götürdüler. Ben annemi arayarak haber verdim sonra babam geldi. Daha sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Ben, beni darbeden okul hocamız K.K.’den davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
Anne İsyan Etti: "Biz Kime Güveneceğiz?"
Anne G.K. (46) ise, "Öğrenci B.K., 8'inci sınıf öğrencisi. Okulda öğretmeni sırf gülüyorsun diye beden öğretmeni tarafından darbedilmiştir. Hastaneye götürdük, darp raporları var elimizde. Davalığız şu an ve müdüre hanım 'Bize milli eğitime gitmeyin. Sadece dava açabilirsiniz' dedi. Ben milli eğitime de gideceğim ve bu olayın arkasında duracağım. Burası güvendiğimiz bir okul. Okullarımız bu şekildeyse öğretmenlerimize güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz biz. Evde çocuklarımıza bir tokat vuramıyoruz ama okulda öğretmenler çocuklarımızı darbediyorlar. Bu olayın arkasında Milli Eğitimin araştırmasını istiyorum ve bu öğretmenin bu okuldan gitmesini istiyorum" diye konuştu. (DHA