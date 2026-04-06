İstanbul'da otel odasında kadın cinayeti: Genç kadının katil zanlısı yine tanıdık çıktı!



Diğer yandan Y.K.'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Y.K.'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Y.K.'nin cesedini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Y.K.'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Y.K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından abisi ve kardeşine teslim edilen kadının cenazesi pazar günü öğlen namazı sonrası İstanbul'da toprağa verildi.