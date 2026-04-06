İstanbul'da otel odasında kadın cinayeti: Genç kadının katil zanlısı yine tanıdık çıktı!
İstanbul Bahçelievler'de 28 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın eski eşi tarafından bir otel odasında bıçaklanarak hayattan koparıldı! Katil zanlısı eski eşin cezaevinden izinli çıktığı ve eski eşini "barışma" bahanesiyle otele çağırdığı belirlendi.
İstanbul Bahçelievler'de 3 çocuk annesi Y.K.'yi (28) otel odasında bıçaklayarak öldüren S.B. ve ona yardım ettiği tespit edilen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 Mart Cuma günü 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan S.B. İle Y.K. resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra S.B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.
Diğer yandan Y.K.'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Y.K.'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Y.K.'nin cesedini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Y.K.'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Y.K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından abisi ve kardeşine teslim edilen kadının cenazesi pazar günü öğlen namazı sonrası İstanbul'da toprağa verildi.
Y.K. ile otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Y.K.'nın 3 yıl önce boşandığı S.B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen S.B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Y.K.'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise S.B. Y.K.'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.