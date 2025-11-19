  1. Anasayfa
  4. İstanbul'daki dev otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 27 katlı otelin giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Yangın 02.00 sıralarında Sultangazi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan 27 katlı otelde meydana geldi. Otelin giriş katındaki bir odanın içinde bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen sebeple yandı.

İstanbul'da otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Yangın sebebiyle önce odaya sonra diğer katlara duman yayıldı. 

İstanbul'da otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İstanbul'da otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Yoğun duman sebebiyle otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbiren tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı. 

