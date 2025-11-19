İstanbul'da otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 27 katlı otelin giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Yangın 02.00 sıralarında Sultangazi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan 27 katlı otelde meydana geldi. Otelin giriş katındaki bir odanın içinde bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen sebeple yandı.
Yangın sebebiyle önce odaya sonra diğer katlara duman yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yoğun duman sebebiyle otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbiren tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.
