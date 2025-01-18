İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.