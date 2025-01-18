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İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı otelin eksi birinci katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

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İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. 

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İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.

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