İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı otelin eksi birinci katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü.
Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.