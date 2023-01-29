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İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. 

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İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. 

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İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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