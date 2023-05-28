İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşındı

Üsküdar'da da sayılan oylar, polis kontrolünde İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başladı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde İlçe Seçim Kurullarına getirildi. Üsküdar'da kullanılan oylar, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonuna ulaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.