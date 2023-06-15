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İstanbul'da padişahların mirası böyle görüntülendi

Kutsal Emanetler'in 1517'de İstanbul'a getirilmesiyle başlayarak yüzyıllardır süren, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ait Hırka-i Saadet, Sancak-ı Şerif ve sancak aleminin bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi'nin temizliği yapıldı.

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Topkapı Sarayı`ndaki hırka, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed`in günümüze ulaşan iki hırkasından biri olarak biliniyor.

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İstanbul'da padişahların mirası böyle görüntülendi - Resim: 2

"Hırka-i Saadet" olarak adlandırılan, İslam Peygamberi`nin hırkasının korunduğu odanın Osmanlı İmparatorluğu döneminde ramazan ayında yapılan temizliğine padişahlar da nezaret ediyordu. O dönem destimal törenlerinin de düzenlendiği özel odanın temizliği günümüzde Milli Saraylar`a bağlı, alanında uzman ekip tarafından özenle yapılıyor.

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İstanbul'da padişahların mirası böyle görüntülendi - Resim: 3

Has Oda`da bu yıl 506.`sı gerçekleştirilen temizlik törenine AA ekibi de tanık oldu.

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İstanbul'da padişahların mirası böyle görüntülendi - Resim: 4

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Has Oda, Hırka-i Saadet ve 5 asrı aşkın bir süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarını ve ritüellerini anlattı.

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