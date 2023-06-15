İstanbul'da padişahların mirası böyle görüntülendi

"Hırka-i Saadet" olarak adlandırılan, İslam Peygamberi`nin hırkasının korunduğu odanın Osmanlı İmparatorluğu döneminde ramazan ayında yapılan temizliğine padişahlar da nezaret ediyordu. O dönem destimal törenlerinin de düzenlendiği özel odanın temizliği günümüzde Milli Saraylar`a bağlı, alanında uzman ekip tarafından özenle yapılıyor.